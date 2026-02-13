Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MÁSTER DEL CAMPUS OSCENSE

Huesca forma a los sanitarios en rescates de montaña

Unas de las prácticas desarrolladas durante el curso.

Unas de las prácticas desarrolladas durante el curso. / UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

El Campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza ha puesto en marcha una nueva edición del Máster en Medicina de Urgencia y Rescate en Montaña que forma a profesionales sanitarios de toda España.

La apertura del periodo académico se constituyó con el acto de recepción de sus nuevos estudiantes en el que también se procedió a la entrega de diplomas de la última promoción y el profesor José Luis Villarroel, integrante de la Cátedra impartió la conferencia Comunicaciones en rescate en espeleología.

Además, se procedió a la entrega de los premios CdM Awards, que reconocieron el de Manuel Luis Avellanas como mejor artículo de investigación; el mejor Trabajo Fin de Grado fue el de Miguel Valle., mientras que el mejor Trabajo de Fin de Máster fue el de Cristina Sánchez Catalán

