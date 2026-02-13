Huesca forma a los sanitarios en rescates de montaña

El Campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza ha puesto en marcha una nueva edición del Máster en Medicina de Urgencia y Rescate en Montaña que forma a profesionales sanitarios de toda España.

La apertura del periodo académico se constituyó con el acto de recepción de sus nuevos estudiantes en el que también se procedió a la entrega de diplomas de la última promoción y el profesor José Luis Villarroel, integrante de la Cátedra impartió la conferencia Comunicaciones en rescate en espeleología.

Además, se procedió a la entrega de los premios CdM Awards, que reconocieron el de Manuel Luis Avellanas como mejor artículo de investigación; el mejor Trabajo Fin de Grado fue el de Miguel Valle., mientras que el mejor Trabajo de Fin de Máster fue el de Cristina Sánchez Catalán