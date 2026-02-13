MÁSTER DEL CAMPUS OSCENSE
Huesca forma a los sanitarios en rescates de montaña
La Crónica de la Hoya de Huesca
El Campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza ha puesto en marcha una nueva edición del Máster en Medicina de Urgencia y Rescate en Montaña que forma a profesionales sanitarios de toda España.
La apertura del periodo académico se constituyó con el acto de recepción de sus nuevos estudiantes en el que también se procedió a la entrega de diplomas de la última promoción y el profesor José Luis Villarroel, integrante de la Cátedra impartió la conferencia Comunicaciones en rescate en espeleología.
Además, se procedió a la entrega de los premios CdM Awards, que reconocieron el de Manuel Luis Avellanas como mejor artículo de investigación; el mejor Trabajo Fin de Grado fue el de Miguel Valle., mientras que el mejor Trabajo de Fin de Máster fue el de Cristina Sánchez Catalán
- Adiós a una costumbre histórica en España: la Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro
- Comienza el desmontaje de las históricas farolas de la céntrica calle Alfonso I de Zaragoza, una seña de identidad que era una 'réplica' de Averly
- El Inter Miami de Jorge Mas, presidente del Real Zaragoza, ya es el club de fútbol más rico de Estados Unidos
- El alud no desalienta a los 350 clientes aislados en Panticosa: “Están animados y disfrutando del balneario y de la nieve”
- Un grupo italiano compra el 70% de la aragonesa Quality Corn, líder en la producción de derivados de maíz
- El barrio más prometedor de Zaragoza ya tiene restaurante: cuenta con su propio chiquipark
- Los seis barrios más caros de Aragón están en Zaragoza: en uno los precios superan los 3.000 euros por metro cuadrado
- Alberto Guitián, exjugador del Real Zaragoza: '¿Si me imagino al Zaragoza fuera del fútbol profesional? Más bien lo temo