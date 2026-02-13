CREFCO
Inversión para el tren convencional
La Crónica de la Hoya de Huesca
Huesca
La Coordinadora para la Reapertura del Ferrocarril Canfranc-Olorón (Crefco) cree que en los últimos años ha habido un déficit de inversión en el ferrocarril convencional, en favor de la Alta Velocidad, cuando «el convencional es el que realmente vertebra el territorio tanto en grandes como en pequeñas ciudades». Asío lo considera el portavoz de Crefco, Benjamín Casanova, que sostiene que muchos servicios de media distancia y cercanías no se han potenciado como se debería haber hecho. «Se ha apostado por la alta velocidad y se ha dejado de lado el ferrocarril convencional que para nosotros es el que realmente vertebra el territorio».
- Adiós a una costumbre histórica en España: la Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro
- Comienza el desmontaje de las históricas farolas de la céntrica calle Alfonso I de Zaragoza, una seña de identidad que era una 'réplica' de Averly
- El Inter Miami de Jorge Mas, presidente del Real Zaragoza, ya es el club de fútbol más rico de Estados Unidos
- El alud no desalienta a los 350 clientes aislados en Panticosa: “Están animados y disfrutando del balneario y de la nieve”
- Un grupo italiano compra el 70% de la aragonesa Quality Corn, líder en la producción de derivados de maíz
- El barrio más prometedor de Zaragoza ya tiene restaurante: cuenta con su propio chiquipark
- Los seis barrios más caros de Aragón están en Zaragoza: en uno los precios superan los 3.000 euros por metro cuadrado
- Alberto Guitián, exjugador del Real Zaragoza: '¿Si me imagino al Zaragoza fuera del fútbol profesional? Más bien lo temo