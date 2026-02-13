Inversión para el tren convencional

La Coordinadora para la Reapertura del Ferrocarril Canfranc-Olorón (Crefco) cree que en los últimos años ha habido un déficit de inversión en el ferrocarril convencional, en favor de la Alta Velocidad, cuando «el convencional es el que realmente vertebra el territorio tanto en grandes como en pequeñas ciudades». Asío lo considera el portavoz de Crefco, Benjamín Casanova, que sostiene que muchos servicios de media distancia y cercanías no se han potenciado como se debería haber hecho. «Se ha apostado por la alta velocidad y se ha dejado de lado el ferrocarril convencional que para nosotros es el que realmente vertebra el territorio».