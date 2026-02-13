Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reclamaciones fiscalesHistoria calle AlfonsoReal ZaragozaAlberto IzquierdoEdificio CorreosTaxista rapero
instagramlinkedin

CREFCO

Inversión para el tren convencional

AVE en la estación de Huesca.

AVE en la estación de Huesca. / EUROPA PRESS

La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

La Coordinadora para la Reapertura del Ferrocarril Canfranc-Olorón (Crefco) cree que en los últimos años ha habido un déficit de inversión en el ferrocarril convencional, en favor de la Alta Velocidad, cuando «el convencional es el que realmente vertebra el territorio tanto en grandes como en pequeñas ciudades». Asío lo considera el portavoz de Crefco, Benjamín Casanova, que sostiene que muchos servicios de media distancia y cercanías no se han potenciado como se debería haber hecho. «Se ha apostado por la alta velocidad y se ha dejado de lado el ferrocarril convencional que para nosotros es el que realmente vertebra el territorio».

TEMAS

  1. Adiós a una costumbre histórica en España: la Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro
  2. Comienza el desmontaje de las históricas farolas de la céntrica calle Alfonso I de Zaragoza, una seña de identidad que era una 'réplica' de Averly
  3. El Inter Miami de Jorge Mas, presidente del Real Zaragoza, ya es el club de fútbol más rico de Estados Unidos
  4. El alud no desalienta a los 350 clientes aislados en Panticosa: “Están animados y disfrutando del balneario y de la nieve”
  5. Un grupo italiano compra el 70% de la aragonesa Quality Corn, líder en la producción de derivados de maíz
  6. El barrio más prometedor de Zaragoza ya tiene restaurante: cuenta con su propio chiquipark
  7. Los seis barrios más caros de Aragón están en Zaragoza: en uno los precios superan los 3.000 euros por metro cuadrado
  8. Alberto Guitián, exjugador del Real Zaragoza: '¿Si me imagino al Zaragoza fuera del fútbol profesional? Más bien lo temo

Los accidentes laborales mortales bajaron un 7,7% en 2025 pero siguen dejando dos muertos al día en España

Los accidentes laborales mortales bajaron un 7,7% en 2025 pero siguen dejando dos muertos al día en España

Muere Maria Franca Fissolo, la mujer que transformó el imperio Nutella en la mayor fortuna de Italia

Muere Maria Franca Fissolo, la mujer que transformó el imperio Nutella en la mayor fortuna de Italia

Hilary Duff anuncia su primera gira mundial en casi dos décadas

Hilary Duff anuncia su primera gira mundial en casi dos décadas

El festival motero de Zaragoza no se celebrará

Detectan los dos primeros casos de jabalíes con peste porcina fuera de la 'zona cero'

Detectan los dos primeros casos de jabalíes con peste porcina fuera de la 'zona cero'

Las doce razones por las que no funciona el reciclaje de plástico

Las doce razones por las que no funciona el reciclaje de plástico

Real Zaragoza | Ángel, exjugador del Real Zaragoza y uno de sus goleadores históricos , ficha por el Fuenlabrada

Tracking Pixel Contents