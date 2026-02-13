Jornadas gastronómicas dedicadas a la ‘street food’

Bajo el lema Sabores del mundo, creatividad y espíritu callejero, la Escuela de Hostelería y Turismo de Huesca ha celebrado recientemente sus treinta y cuatro jornadas gastronómicas desarrolladas en esta ocasión bajo la temática Street food, comida callejera y que estuvieron dedicadas al profesor recientemente fallecido Fernando Gutiérrez ‘Guti’.

Decoración para las jornadas gastronómicas. / ESCUELA DE HOSTELERÍA DE HUESCA

«El tema se trabaja desde junio y tanto profesores como alumnos van realizando una labor de investigación sobre la temática, y se realizan muchas pruebas de los platos para pasar un exhaustivo control cuando los comensales vengan a probarlos», explicó la directora del centro, Teresa Castaño. La directora subrayó la envergadura del trabajo que desarrolla todo el centro para estas jornadas a cuya inauguración acudió la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna. El evento se ha convertido en una cita culinaria de gran repercusión en la ciudad, ya que son una demostración real del alto nivel formativo del centro y de la profesionalidad de sus futuros cocineros y personal de sala.