Llegan fondos inéditos para el 125 aniversario de Sender

El Instituto de Estudios Altoaragoneses de la Diputación Provincial de Huesca celebra este 2026 el 125 aniversario del nacimiento del escritor oscense Ramón J. Sender con la incorporación de fondos inéditos llegados desde Seattle que serán expuestos al público.

El IEA suma una donación excepcional de materiales originales de Ramón J. Sender que ha sido realizada por Anita Peñuelas, hija del profesor e hispanista Marcelino C. Peñuelas, uno de los grandes estudiosos de Sender y autor del libro Conversaciones con Ramón J. Sender (1970), obra de referencia imprescindible para conocer la trayectoria vital y literaria del altoaragonés.

Noticias relacionadas

El conjunto donado incluye dos cuadros pintados por el propio Sender, las grabaciones originales de las entrevistas realizadas por Peñuelas entre 1967 y 1968, manuscritos originales, correspondencia personal, primeras ediciones de sus obras y un amplio archivo fotográfico. Además, el próximo día 25 de este mes se presentará en el IEA la reedición del ensayo de Sender de 1934 Carta de Moscú sobre el amor y el día 30 de abril se dará a conocer la colaboración del IEA en la presentación del segundo volumen de la Narrativa esencial de Ramón J. Sender, editado por Juan Carlos Ara Torralba y publicado por la Biblioteca Castro.