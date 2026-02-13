Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

REFUERZO DE LA LIMPIEZA EN HUESCA

Más maquinaria contra la suciedad

La alcadesa Orduna y el concejal Veintemilla. / AYUNTAMIENTO DE HUESCA

La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

El Ayuntamiento de Huesca va a reforzar el servicio de limpieza viaria a lo largo de 2026 con nuevas inversiones destinadas a mejorar el mantenimiento de calles, plazas y espacios públicos y a dar respuesta a las necesidades de la ciudad. A estas actuaciones se suma una campaña de sensibilización sobre la limpieza urbana, con la que se insiste en la corresponsabilidad ciudadana en el cuidado del espacio público.

El consistorio oscense incorporará una barredora de aspiración de 5 metros cúbicos de capacidad, un equipo hidrolimpiador para mejorar la eficacia y un equipo quitagrafitis.

