Moreno culmina con ‘Primera casa’

La artisa Adela Moreno presenta el próximo 22 de febrero a las 19.00 horas en la Sala de Exposiciones de la DPH la acción performativa Primera casa, una intervención que reflexiona sobre el cuerpo como lugar de relación con el mundo y como punto de partida desde el que se proyectan las diferentes formas de habitar.

Será la culminación del periodo expositivo de su muestra Allí donde se vuelve, propuesta artística que explora las formas de habitar la casa, la memoria y el cuerpo a través de la fotografía, el vídeo y la performance.

La muestra de la Convocatoria Ramón Acín reúne, entre otras obras, A casa mía, un proyecto que investiga la arquitectura popular de los pueblos de Huesca, Casa Vitales, una obra que conecta con la memoria familiar y Primera casa, una pieza centrada en el cuerpo como primera morada.