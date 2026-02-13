Los nabateros se ponen en marcha

La asociación Nabateros d’a Galliguera ha comenzado los trabajos tradicionales de preparación del descenso de nabatas con la corta de sarga, dando inicio a una actividad ancestral reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Esta primera actividad se llevó a cabo en la localidad de Laspuña junto con la Asociación de Nabateros del Sobrarbe. Juntos procedieron a la corta de verdugos en las orillas del río Cinca. Una tarea esencial para la posterior construcción de sus respectivas nabatas que ahora puede descubrirse mediante la experiencia inversiva Nabatas 360.

Por delante, varios fines de semana de trabajo con el objetivo de tener las embarcaciones listas para el descenso del 25 de abril. El colectivo anima a colaborar y sumarse a la iniciativa llamado al 651 740 277. Este 2026 tiene un significado muy especial para la Asociación de Nabateros del Sobrarbe, puesto que en su caso acometerán el descenso el domingo 24 de mayo. Será su cuadragésimo descenso de nabatas por el río Cinca, una celebración señalada que pone en valor el trabajo continuado por la recuperación, conservación y difusión de este legado cultural.