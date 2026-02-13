A PARTIR DEL MES DE MAYO
Un nuevo robot para el San Jorge
La Crónica de la Hoya de Huesca
La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, acompañada de la concejal de Acción Social, Familia y Cooperación al desarrollo, Marta Escartín, visitó recientemente el Hospital Universitario San Jorge para conocer de primera mano el nuevo equipo de cirugía robótica de última generación, que comenzará a operar con pacientes a partir del próximo mes de mayo, una vez finalicen los procesos de revisión técnica y formación del personal sanitario.
El robot quirúrgico, modelo Hugo de la empresa Medtronic, ha supuesto una inversión de 1,349 millones de euros y permitirá realizar intervenciones con mayor precisión, mejor visualización y mediante técnicas mínimamente invasivas. Orduna comprobó el funcionamiento del equipo y conoció la práctica de los profesionales con la consola.
