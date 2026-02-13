Un nuevo robot para el San Jorge

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, acompañada de la concejal de Acción Social, Familia y Cooperación al desarrollo, Marta Escartín, visitó recientemente el Hospital Universitario San Jorge para conocer de primera mano el nuevo equipo de cirugía robótica de última generación, que comenzará a operar con pacientes a partir del próximo mes de mayo, una vez finalicen los procesos de revisión técnica y formación del personal sanitario.

El robot quirúrgico, modelo Hugo de la empresa Medtronic, ha supuesto una inversión de 1,349 millones de euros y permitirá realizar intervenciones con mayor precisión, mejor visualización y mediante técnicas mínimamente invasivas. Orduna comprobó el funcionamiento del equipo y conoció la práctica de los profesionales con la consola.