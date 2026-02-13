Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LAS PEÑAS DE RIGLOS

Ordenanza para proteger el agua de Concilio y los Mallos de los purines

Una de las concetraciones llevadas a cabo. / AYUNTAMIENTO DE LAS PEÑAS DE RIGLOS

Las Peñas de Riglos

El Ayuntamiento de Las Peñas de Riglos ha aprobado una ordenanza sobre el uso de purines, estiércoles y otros residuos ganaderos para proteger el agua de Concilio y el entorno de los Mallos.

La medida, impulsada por la plataforma Riglos sin granja porcina, busca garantizar la salud ambiental e intenta proteger el futuro de la Comarca Hoya de Huesca frente a lo que califica como «modelos industriales agresivos».

El consistorio entiende «clave» esta medida para la protección del territorio y de los recursos hídricos. Impulsada en un contexto de preocupación social y ambiental, y con el respaldo de la plataforma Riglos sin granja porcina, la norma nace como respuesta a los problemas de contaminación del agua sufridos en el núcleo vecino de Concilio y establece límites y protocolos para evitar nuevos episodios.

La ordenanza supone además un nuevo escenario técnico y legal que condiciona el desarrollo de proyectos de ganadería intensiva en la zona.

