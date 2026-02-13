Pádel de récord a favor de Aspace

Más de 200 parejas participaron durante tres jornadas de competición en la segunda edición del Torneo Solidario de Pádel Aspace Huesca Caja Rural de Aragón celebrado en las instalaciones de Zonepadel, Indoor Huesca, x3 Indoor Huesca y Club Tenis Osca. «Todo un éxito», según resumió la directora de Aspace Huesca, Eva Cabrero.

Otal y Zabala. / ASPACE HUESCA

Las parejas Daniel Sevillano-Kiko Giné, en categoría masculina, y Lucía Otal-Abigail Zabala, en la femenina, fueron las ganadoras en las grandes finales del torneo.

Noticias relacionadas

Sevillano y Giné. / ASPACE HUESCA

El objetivo de fondo fue una vez más apoyar la labor de Aspace Huesca en la mejora de la calidad de vida de personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines. El apoyo de las empresas colaboradoras permitió repartir más de 60 lotes de regalos entre los participantes.