MOTO CLUB MONREPÓS
Piden apoyo a la Invernal de Arguis
La Crónica de la Hoya de Huesca
El Moto Club Monrepós y su presidente, Javier Berna, han expresado públicamente su «profunda tristeza ante el sistemático ostracismo institucional» que sufren, a la que vez que han denunciado el apoyo «desde los poderes públicos» a «la colonización» de su sector «por parte de intereses foráneos».
En un comunicado firmado por su junta directiva, este colectivo altoaragonés ha tachado de «incomprensible» que la administración aragonesa «ignore a la única entidad en España capaz de situar dos eventos simultáneos en el calendario de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM)».
Así, han considerado «moralmente inaceptable» que la Administración no preste atención al valor de la Reunión Invernal de Arguis, la decana de las reuniones invernales en España, que celebra ya más de medio siglo de existencia». «Ignorar la Invernal de Arguis es ignorar el origen mismo de la épica motociclista en nuestro país, prefiriendo apostar por eventos de cartón piedra creados ayer mismo», han recalcado. También se han referido a la Ruta de los Penitentes, que «no es solo un evento local; está reconocida internacionalmente como uno de los cinco mejores eventos motociclistas del mundo en su formato» y ha reseñado el impacto económico de millones de euros
