Pirineos Sur, incluido entre ‘Lo mejor de la Cultura 2025’

El Festival Internacional de las Culturas Pirineos Sur ha sumado un nuevo y destacado reconocimiento a su trayectoria al ser distinguido como Mejor Proyecto Cultural de Aragón en la selección nacional Lo Mejor de la Cultura 2025, impulsada por el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea.

Cartel del festival del 9 al 26 de julio en Lanuza. / PIRINEOS SUR

El estudio, que se realiza de forma continuada desde 2009, recoge la valoración de cerca de un millar de profesionales del sector cultural y ofrece una radiografía anual de los proyectos, instituciones y acontecimientos más relevantes del panorama cultural, tanto a nivel general como autonómico.

El Festival Internacional de las Culturas Pirineos Sur, impulsado por la Diputación Provincial de Huesca hace más de tres décadas, pone así el broche de oro a un año marcado por el reconocimiento institucional y profesional.

Además del premio para el veterano festival de Lanuza, el Festival SoNna ha sido el segundo más votado en la representación de Aragón. El diputado de Cultura, Carlos Sampériz, recogió el galardón en la gala celebrada recientemente en el Palacio de Festivales de Cantabria, en Santander.

Este nuevo hito se añade a la Medalla al Mérito Turístico de Aragón 2025 y al premio recibido en Valencia en los TIIM Awards como Destino Musical del Año, consolidando un año especialmente fructífero para el festival. del Alto Aragón.

«Es especialmente valioso porque procede del propio sector cultural. Son los profesionales quienes sitúan a Pirineos Sur en un lugar destacado del panorama cultural nacional, y eso lo convierte en un reconocimiento muy potente», resaltó Sampériz.

Mientras tanto, Pirineos Sur sigue avanzando nombres de artistas incluidos en su cartel de este año y ya ha confirmado a Rubén Blades. El cantautor panameño actuará el domingo 19 de julio, acompañado por la Roberto Delgado Big Band, formación integrada por 20 músicos que lo acompaña desde 2010, con la que presentará su último trabajo.

Noticias relacionadas

Además de Blades, también actuarán José González, Rufus Wainwright, la banda de britpop Suede y Bomba Estéreo, Dani Fernández, Valeria Castro, Sanguijuelas del Guadiana o La MODA.