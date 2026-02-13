El Plan de Obras provincial en Huesca se eleva a 20,6 millones

El Plan de Obras y Servicios de la Diputación Provincial de Huesca alcanza los 20.640.841 euros, un millón de euros más que en 2025 para un ejercicio en el que la principal novedad será que los pueblos más pequeños, los de menos de 2.000 habitantes, verán incrementada su dotación un 5% respecto al pasado año.

El plan anual de mayor cuantía que gestiona la diputación, el Plan de Obras y Servicios, se renueva este año para ayudar más a los que más lo necesitan: los pueblos más pequeños de la provincia. Para ello, se simplifican los criterios técnicos. Así, los pueblos de menos de 2.000 habitantes verán incrementada la aportación de 2025 en un 5%, mientras que los 12 municipios de más de 2.000 habitantes aumentarán su aportación un 2,5%. Este reparto mejora también la inversión media por habitante que pasa de 114 euros en 2025 a 118 euros este año.

El presidente de la DPH, Isaac Claver, mantiene que «con este plan, el más potente y flexible de la diputación, apoyamos económicamente a los ayuntamientos para que ellos mismos decidan las obras que quieren realizar para mejorar la vida en sus pueblos. Especialmente en el medio rural. Por eso, en la edición de este año, el incremento respecto al año pasado es el doble en los municipios más pequeños respecto a los que tienen más habitantes».

Por su parte el diputado delegado de Obras, Álvaro Bescós, subraya que «con este plan primamos la autonomía municipal dejando que sean los ayuntamientos los que elijan a qué quieren destinar este dinero. Además podrán optar a la posibilidad de subvencionar hasta el 100% de las actuaciones, sin que sea obligatorio que haya aportación municipal, evitando así que pueblos con escasos recursos tengan que renunciar a una obra por no poder asumir su parte».

En 2025 el Plan de Obras y Servicios de la DPH, dotado con 19,7 millones de euros, ha permitido realizar más más de 400 actuaciones en los 201 municipios de la provincia (todos excepto la capital).

La mayor cuantía se ha destinado a pavimentación de calles (4,3 millones de euros y casi el 22% del total). Le sigue la mejora de edificios municipales (2,8 millones), instalaciones deportivas (2,3 millones), infraestructuras (1,4 millones) y alcantarillado y saneamiento (1,1 millones).