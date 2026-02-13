LE CORDON BLEU MADRID
Promesas oscenses de la alta cocina
La Crónica de la Hoya de Huesca
Huesca
Los estudiantes del CPIFP San Lorenzo de Huesca Héctor Gutiérrez Lozano y Mercedes Escobosa Díaz buscan un puesto en la gran final nacional de los XIV Premio Promesas de la alta cocina Le Cordon Bleu Madrid. Su suerte está en manos del público que hasta el próximo 20 de febrero tiene de tiempo para votar cuáles consideran que son las mejores videorecetas en las que los concursantes muestran sus habilidades culinarias y creativas con un plato elaborado a partir de una propuesta común: la codorniz rellena y patatas suflé, con salsa y guarnición libre elegida por el candidato. El enlace para votar es ‘pr.easypromosapp.com/login/998068’.
- Adiós a una costumbre histórica en España: la Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro
- Comienza el desmontaje de las históricas farolas de la céntrica calle Alfonso I de Zaragoza, una seña de identidad que era una 'réplica' de Averly
- El Inter Miami de Jorge Mas, presidente del Real Zaragoza, ya es el club de fútbol más rico de Estados Unidos
- El alud no desalienta a los 350 clientes aislados en Panticosa: “Están animados y disfrutando del balneario y de la nieve”
- Un grupo italiano compra el 70% de la aragonesa Quality Corn, líder en la producción de derivados de maíz
- El barrio más prometedor de Zaragoza ya tiene restaurante: cuenta con su propio chiquipark
- Los seis barrios más caros de Aragón están en Zaragoza: en uno los precios superan los 3.000 euros por metro cuadrado
- Alberto Guitián, exjugador del Real Zaragoza: '¿Si me imagino al Zaragoza fuera del fútbol profesional? Más bien lo temo