Promesas oscenses de la alta cocina

Los estudiantes del CPIFP San Lorenzo de Huesca Héctor Gutiérrez Lozano y Mercedes Escobosa Díaz buscan un puesto en la gran final nacional de los XIV Premio Promesas de la alta cocina Le Cordon Bleu Madrid. Su suerte está en manos del público que hasta el próximo 20 de febrero tiene de tiempo para votar cuáles consideran que son las mejores videorecetas en las que los concursantes muestran sus habilidades culinarias y creativas con un plato elaborado a partir de una propuesta común: la codorniz rellena y patatas suflé, con salsa y guarnición libre elegida por el candidato. El enlace para votar es ‘pr.easypromosapp.com/login/998068’.