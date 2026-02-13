BISCARRUÉS
Proponen una nave compartida
La Crónica de la Hoya de Huesca
Biscarrués
El Ayuntamiento de Biscarrués ha presentado a la Diputación Provincial de Huesca, dentro del Plan de Obras y Servicios 2026, el proyecto de una nave municipal de uso compartido con la Cooperativa de Ayerbe, destinada a dar servicio a los agricultores.
En esta primera fase, la inversión será de 99.741,60 euros, dentro de un coste total del proyecto de 246.000 euros.
El proyecto tiene como objetivo servir de apoyo a los profesionales del sector primario y también dar respuesta a necesidades municipales, reforzando los servicios del Ayuntamiento de Biscarrués que, avanza, mejoras en los caminos municipales.
