DECLARACIÓN BIC INMATERIAL
‘Protección’ a las carreras pedestres
La Crónica de la Hoya de Huesca
Huesca
Patrimonio Cultural impulsa la declaración de las carreras pedestres tradicionales en Aragón como Bien de Interés Cultural Inmaterial por considerarlas una manifestación cultural «profundamente arraigada» en Aragón y también como continuidad de una tradición lúdico-competitiva que estuvo ampliamente extendida por el territorio como elemento habitual en los festejos populares. En la Hoya abundan ejemplos como la Primera Liga de Carreras Atléticas Hoya de Huesca, los trail de la Hoya, Montearagón y Paleotrail, entre otras.
- Adiós a una costumbre histórica en España: la Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro
- Comienza el desmontaje de las históricas farolas de la céntrica calle Alfonso I de Zaragoza, una seña de identidad que era una 'réplica' de Averly
- El Inter Miami de Jorge Mas, presidente del Real Zaragoza, ya es el club de fútbol más rico de Estados Unidos
- El alud no desalienta a los 350 clientes aislados en Panticosa: “Están animados y disfrutando del balneario y de la nieve”
- Un grupo italiano compra el 70% de la aragonesa Quality Corn, líder en la producción de derivados de maíz
- El barrio más prometedor de Zaragoza ya tiene restaurante: cuenta con su propio chiquipark
- Los seis barrios más caros de Aragón están en Zaragoza: en uno los precios superan los 3.000 euros por metro cuadrado
- Alberto Guitián, exjugador del Real Zaragoza: '¿Si me imagino al Zaragoza fuera del fútbol profesional? Más bien lo temo