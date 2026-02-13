‘Protección’ a las carreras pedestres

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Patrimonio Cultural impulsa la declaración de las carreras pedestres tradicionales en Aragón como Bien de Interés Cultural Inmaterial por considerarlas una manifestación cultural «profundamente arraigada» en Aragón y también como continuidad de una tradición lúdico-competitiva que estuvo ampliamente extendida por el territorio como elemento habitual en los festejos populares. En la Hoya abundan ejemplos como la Primera Liga de Carreras Atléticas Hoya de Huesca, los trail de la Hoya, Montearagón y Paleotrail, entre otras.

