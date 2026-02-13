AVELINA BELLOSTAS SUSTITUYE A JOÉ FERNANDO LUNA
Relevo en la presidencia de CEOE-Cepyme Huesca
La Crónica de la Hoya de Huesca
Avelina Bellostas ha asumido la presidencia de CEOE-Cepyme Huesca dando el relevo a José Fernando Luna tras ocho años al frente de la organización y después de casi cuatro décadas en total vinculado a ella. «Por su enorme contribución al sector empresarial y por una labor sólida, dialogante y útil para el Alto Aragón», el presidente de la institución provincial, Isaac Claver, le hizo entrega de una figura que recrea el mapa de Huesca y ensalza los sectores más potentes como el agroindustrial o la nieve en un acto al que asistieron el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, que subrayó la importancia del diálogo y la cooperación como pilares del desarrollo económico y social del territorio. «El futuro no se improvisa, se construye con diálogo, con colaboración público-privada, con confianza mutua y con una visión compartida», afirmó. Por su parte, Claver elogió el papel de Luna «en la consolidación de un clima de diálogo y paz social», un factor clave para atraer inversiones.
