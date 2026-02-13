Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reclamaciones fiscalesHistoria calle AlfonsoReal ZaragozaAlberto IzquierdoEdificio CorreosTaxista rapero
instagramlinkedin

AVELINA BELLOSTAS SUSTITUYE A JOÉ FERNANDO LUNA

Relevo en la presidencia de CEOE-Cepyme Huesca

El ministro Cuerpo y Mar Vaquero estuvieron presentes.

El ministro Cuerpo y Mar Vaquero estuvieron presentes. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

Avelina Bellostas ha asumido la presidencia de CEOE-Cepyme Huesca dando el relevo a José Fernando Luna tras ocho años al frente de la organización y después de casi cuatro décadas en total vinculado a ella. «Por su enorme contribución al sector empresarial y por una labor sólida, dialogante y útil para el Alto Aragón», el presidente de la institución provincial, Isaac Claver, le hizo entrega de una figura que recrea el mapa de Huesca y ensalza los sectores más potentes como el agroindustrial o la nieve en un acto al que asistieron el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, que subrayó la importancia del diálogo y la cooperación como pilares del desarrollo económico y social del territorio. «El futuro no se improvisa, se construye con diálogo, con colaboración público-privada, con confianza mutua y con una visión compartida», afirmó. Por su parte, Claver elogió el papel de Luna «en la consolidación de un clima de diálogo y paz social», un factor clave para atraer inversiones.

Claver aplaude a Luna en el relevo de CEOE Cepyme. | SERVICIO ESPECIAL

Claver aplaude a Luna en el relevo de CEOE Cepyme. / SERVICIO ESPECIAL

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a una costumbre histórica en España: la Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro
  2. Comienza el desmontaje de las históricas farolas de la céntrica calle Alfonso I de Zaragoza, una seña de identidad que era una 'réplica' de Averly
  3. El Inter Miami de Jorge Mas, presidente del Real Zaragoza, ya es el club de fútbol más rico de Estados Unidos
  4. El alud no desalienta a los 350 clientes aislados en Panticosa: “Están animados y disfrutando del balneario y de la nieve”
  5. Un grupo italiano compra el 70% de la aragonesa Quality Corn, líder en la producción de derivados de maíz
  6. El barrio más prometedor de Zaragoza ya tiene restaurante: cuenta con su propio chiquipark
  7. Los seis barrios más caros de Aragón están en Zaragoza: en uno los precios superan los 3.000 euros por metro cuadrado
  8. Alberto Guitián, exjugador del Real Zaragoza: '¿Si me imagino al Zaragoza fuera del fútbol profesional? Más bien lo temo

Los accidentes laborales mortales bajaron un 7,7% en 2025 pero siguen dejando dos muertos al día en España

Los accidentes laborales mortales bajaron un 7,7% en 2025 pero siguen dejando dos muertos al día en España

Muere Maria Franca Fissolo, la mujer que transformó el imperio Nutella en la mayor fortuna de Italia

Muere Maria Franca Fissolo, la mujer que transformó el imperio Nutella en la mayor fortuna de Italia

Hilary Duff anuncia su primera gira mundial en casi dos décadas

Hilary Duff anuncia su primera gira mundial en casi dos décadas

El festival motero de Zaragoza no se celebrará

Detectan los dos primeros casos de jabalíes con peste porcina fuera de la 'zona cero'

Detectan los dos primeros casos de jabalíes con peste porcina fuera de la 'zona cero'

Las doce razones por las que no funciona el reciclaje de plástico

Las doce razones por las que no funciona el reciclaje de plástico

Real Zaragoza | Ángel, exjugador del Real Zaragoza y uno de sus goleadores históricos , ficha por el Fuenlabrada

Tracking Pixel Contents