El «riesgo vital» de tener que circular por la A-125

La carretera A-125, vía de comunicación diaria de los vecinos de localidades como Ardisa, Ayerbe y Biscarrués, presenta un estado «lamentable más propio de una zona sumida en un conflicto bélico. Socavones que asoman cráteres, márgenes anegados tras las incesantes lluvias de los últimos días y escorrentías que cruzan la calzada llevándose por delante el penúltimo parcheo de urgencia», según denuncian los usuarios. Los mismos que se juegan la vida a diario e insisten en exigir una intervención de calado inmediata.

Tras el paso de alguna de las caravanas electorales y dirimida la cita con las urnas, los vecinos claman por una solución que no puede esperar a que la Administración logre poner de nuevo en marcha su pesada maquinaria.

Así, mantienen viva la reivindicación y dejan testimonios a diario en forma de fotografías y vídeos del lamentable estado de la infraestructura, por la que resulta obligado circular muy despacio, especialmente durante la noche hasta incluso llegar casi a detenerse para sufrir un percance, explican.

Vecinos y usuarios habituales de la carretera A-125, en el tramo comprendido entre Ayerbe, Biscarrués y Ardisa, alertan de una «situación límite» y de «grave peligro» para la seguridad vial, ya que «la vía se encuentra prácticamente colapsada, siendo en estos momentos muy complicado y arriesgado transitar por ella». Así lo han hecho saber el alcalde de Ayerbe, Antonio Biescas; el de Ardisa, Jesús Torralba y la alcaldesa de Biscarrués, Lola Giménez.

Los tres ediles aluden a un «nulo mantenimiento», a una «enorme cantidad de baches», a la «ausencia total de trabajos en cunetas» y a «las recientes lluvias», como las causas de que amplios tramos de la carretera estén inundados, «sin que se distingan baches, bordes de la calzada ni cunetas, convirtiendo cada desplazamiento en una auténtica ruleta rusa».

Avisos al 112

Aseguran que la situación se agrava «especialmente» cuando se cruzan vehículos pesados, porque «cruzarse con camiones resulta extremadamente peligroso, con escaso margen de maniobra y alto riesgo de salida de vía o colisión». Los vecinos han trasladado que «hoy circular por esta carretera es jugarnos la vida».

Ante la «gravedad» del estado de la vía, aseguran que numerosos vecinos han contactado con el 112 para alertar del peligro, sin que hasta el momento se haya producido ninguna intervención por parte del servicio de carreteras. «Esta falta de respuesta aumenta la indignación y la preocupación ante la posibilidad real de que se produzca un accidente grave o mortal», han lamentado.