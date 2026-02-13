La tasa más baja de paro es oscense

La provincia de Huesca puede presumir de contar con la tasa más baja de paro de todo el país (4,7%), a tenor de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística correspondientes al cuarto trimestre de 2025.

En ese informe, el Alto Aragón, gracias al turismo y los sectores agroalimentario y de la nieve, tira de la comunidad, que presenta una media del 7,7% con el 7,4% en la provincia de Teruel y el 8,5% en la de Zaragoza. En el cuarto trimestre de 2025 la población activa en Aragón aumentó en 5.800 personas en un año, lo que supuso un incremento del 0,9% en la tasa anual.