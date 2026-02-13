LA CONSEJERA SUSÍN VISITA LA RESIDENCIA DE GURREA DE GÁLLEGO
Tecnología social para la autonomía de los mayores
La Crónica de la Hoya de Huesca
La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, visitó la Residencia de Mayores de Gurrea de Gállego (Huesca), un centro que cuenta con 36 plazas residenciales y 5 de centro de día, para conocer su funcionamiento y las instalaciones que dan servicio a la comarca.
Durante el recorrido por las diferentes áreas del centro, la consejera destacó «la relevancia de los recursos de proximidad, que son esenciales para que las personas mayores puedan permanecer en su entorno habitual con una atención personalizada y calidad de vida».
Tras conocer la actividad diaria de la residencia, la jornada se centró en la aplicación práctica del programa Red de apoyo tecnológico a la autonomía sénior en el mundo rural.
En ese contexto, Susín mantuvo un encuentro con María Dolores, usuaria del programa, que explicó cómo la tecnología le permite salir del centro residencial «y ser independiente con tranquilidad», gracias a un sistema que controla sus constantes vitales y niveles de oxígeno, entre otros parámetros, a través de un reloj digital.
El dispositivo, que también da información sobre la localización del mayor, permite comunicarse al usuario gracias a una tarjeta SIM, además de contar con una opción para añadir recordatorios, como la toma de medicación.
Estos datos son supervisados por el médico de la residencia, quien se encarga de valorar periódicamente el estado de salud del usuario, uniendo así la innovación tecnológica con la supervisión facultativa profesional. Actualmente son 30 las personas que participan en el proyecto, residiendo la mayoría de ellos en su vivienda habitual.
Este programa está impulsado por la Asociación para el Bienestar Integral Senior (ABIS) y cuenta con una financiación de 18.561 euros a través de la convocatoria de subvenciones del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) para la prevención de la dependencia.
