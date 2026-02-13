Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reclamaciones fiscalesHistoria calle AlfonsoReal ZaragozaAlberto IzquierdoEdificio CorreosTaxista rapero
instagramlinkedin

EVENTO NACIONAL EN HUESCA

El tour del talento espera a 6.000 jóvenes

Orduna frente a la lona.

Orduna frente a la lona. / AYUNTAMIENTO DE HUESCA

La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

Huesca será una de las paradas nacionales del Tour del Talento,evento impulsado por la Fundación Princesa de Girona que según espera el consistorio traerá a la capital oscense a más de 6.000 jóvenes del 23 al 27 de febrero con actividades culturales, deportivas y formativas. Así lo promociona con una lona en la plaza de Navarra.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents