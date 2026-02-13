El tour del talento espera a 6.000 jóvenes

Huesca será una de las paradas nacionales del Tour del Talento,evento impulsado por la Fundación Princesa de Girona que según espera el consistorio traerá a la capital oscense a más de 6.000 jóvenes del 23 al 27 de febrero con actividades culturales, deportivas y formativas. Así lo promociona con una lona en la plaza de Navarra.