EVENTO NACIONAL EN HUESCA
El tour del talento espera a 6.000 jóvenes
La Crónica de la Hoya de Huesca
Huesca
Huesca será una de las paradas nacionales del Tour del Talento,evento impulsado por la Fundación Princesa de Girona que según espera el consistorio traerá a la capital oscense a más de 6.000 jóvenes del 23 al 27 de febrero con actividades culturales, deportivas y formativas. Así lo promociona con una lona en la plaza de Navarra.
