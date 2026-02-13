EL 8 DE MARZO
El Trail de Chimillas apura sus plazas
La Crónica de la Hoya de Huesca
Chimillas
El próximo 8 de marzo tendrá lugar la novena edición del Trail Solidario de Chimillas-Memorial José Luis Alonso, prueba organizada por el Ayuntamiento de Chimillas, que propone participar en alguno de sus dos recorridos. El largocuenta con 16 kilómetros y unos 89 metros de desnivel y el corto, algo más de seis kilómetros con apenas 15 metros de desnivel positivo por senderos de tierra en su mayor parte. La inscripción tiene un coste de diez euros que en buena medida irá destinada a la Asociación Izas la Princesa Guisante.
