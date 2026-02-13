El turismo explora el uso de la IA

La Cámara de Comercio de Huesca analizó el uso práctico de la inteligencia artificial por parte de las empresas dedicadas al turismo y el intercambio de experiencias entre profesionales en la jornada El sector turístico en la era de la IA, que reunió a 74 personas.

La sesión se desarrolló en el marco del programa IA+Play Aragón Turismo, una iniciativa que apuesta por acercar la inteligencia artificial a las empresas y entidades turísticas como una herramienta clave para mejorar la gestión, la comunicación y la competitividad del sector. Diferentes profesionales analizaron las posibilidades de esta herramienta para destinos y empresas.