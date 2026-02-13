CÁMARA DE COMERCIO DE HUESCA
El turismo explora el uso de la IA
La Crónica de la Hoya de Huesca
Huesca
La Cámara de Comercio de Huesca analizó el uso práctico de la inteligencia artificial por parte de las empresas dedicadas al turismo y el intercambio de experiencias entre profesionales en la jornada El sector turístico en la era de la IA, que reunió a 74 personas.
La sesión se desarrolló en el marco del programa IA+Play Aragón Turismo, una iniciativa que apuesta por acercar la inteligencia artificial a las empresas y entidades turísticas como una herramienta clave para mejorar la gestión, la comunicación y la competitividad del sector. Diferentes profesionales analizaron las posibilidades de esta herramienta para destinos y empresas.
