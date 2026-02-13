EXPOSICIÓN EN CAJA RURAL DE HUESCA
Walqa y el papel de las científicas
La Crónica de la Hoya de Huesca
El Parque Tecnológico Walqa participa un año más en el programa Ciencia y Tecnología en femenino, una iniciativa desarrollada por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) cuyo objetivo es inspirar vocaciones científicas y tecnológicas entre el público joven. Walqa impulsará en la sala de Caja Rural de Huescal a exposición Mujeres que cambiaron el mundo, compuesta por más de 40 referentes históricos de la ciencia y la tecnología, junto con Mujeres que cambian el mundo, dedicada a profesionales que desarrollan su actividad en empresas del ecosistema Walqa. A través de ella se podrá conocer la trayectoria y aportación de mujeres que trabajan en distintas compañías instaladas en el parque tecnológico.
