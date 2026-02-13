Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reclamaciones fiscalesHistoria calle AlfonsoReal ZaragozaAlberto IzquierdoEdificio CorreosTaxista rapero
EXPOSICIÓN EN CAJA RURAL DE HUESCA

Walqa y el papel de las científicas

Exposición del Parque Tecnológico Walqa.

Exposición del Parque Tecnológico Walqa.

La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

El Parque Tecnológico Walqa participa un año más en el programa Ciencia y Tecnología en femenino, una iniciativa desarrollada por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) cuyo objetivo es inspirar vocaciones científicas y tecnológicas entre el público joven. Walqa impulsará en la sala de Caja Rural de Huescal a exposición Mujeres que cambiaron el mundo, compuesta por más de 40 referentes históricos de la ciencia y la tecnología, junto con Mujeres que cambian el mundo, dedicada a profesionales que desarrollan su actividad en empresas del ecosistema Walqa. A través de ella se podrá conocer la trayectoria y aportación de mujeres que trabajan en distintas compañías instaladas en el parque tecnológico.

TEMAS

