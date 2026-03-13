Un adiós lleno de gratitud a las Hermanas de Santa Ana

Los vecinos de Ayerbe, Biscarrués, Piedramorrera, Losanglis, Erés, Fontellas, Santa Eulalia de Gállego, Jabarrillo Riglos y Loscorrales dedicaron una cálida y prolongada despedida a las Hermanas de la Caridad de Santa Ana , que dejan un testimonio de casi medio siglo de vidas (49 años) dedicadas a los demás.

Eucaristía presidida por el obispo Pedro Aguado. / AYUNTAMIENTO DE AYERBE

Una eucaristía presidida por el obispo de las diócesis de Huesca y Jaca, Pedro Aguado, y oficiada por el párroco José Ignacio Martínez junto a otros sacerdotes, y un acto institucional, tan sencillo como de sincera gratitud, en el Senpa, con la corporación municipal ayerbense y su alcalde, Antonio Biescas, a la cabeza, selló el adiós definitivo a las religiosas que se marchan sin relevo. La falta de vocaciones ha secado el manantial otrora de apariencia inagotable de personas que dedicaban su vida a ayudar, a educar y cuidar de los demás.

Son otros tiempos y, aunque sigue habiendo quienes siguen desviviéndose por los demás, lo hacen por otras vías.

El doble acto tuvo como prólogo la carta remitida días antes a los medios de comunicación por el durante 29 años párroco de Ayerbe, José María Alonso, en la que daba cuenta de la llegada de esta congregación en 1977 como relevo de las hermanas de la comunidad de Misioneras, Hijas del Inmaculado Corazón de María, que abandonaron la localidad tras serle vetada años antes su tarea educativa.

Noticias relacionadas

Alonso glosa «la huella del carisma» dejado por las hermanas, «su buen hacer y entrega generosa» en tareas como la creación de la guardería infantil, la ayuda a domicilio de ancianos, la catequesis y la ayuda dispensada en la residencia de mayores.