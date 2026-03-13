Aena invertirá 7,8 millones de euros en Huesca-Pirineos

Aena contempla invertir en el Aeropuerto de Huesca-Pirineos 7,8 millones de euros durante el quinquenio 2027-2031, un periodo en el que se acometerán actuaciones en el campo de vuelo y la plataforma, se adecuará el avimento de la pista, además de la mejora de la seguridad, el equipamiento de seguridad y vehículos SEI, los sistemas de información y comunicaciones, además de elementos de campo y la adecuación del edificio Guara y el Hangar 2.

La estrategia del gestor a aeroportuaria pasa por dotar a todos los aeropuertos y helipuertos de su red en España de la capacidad necesaria paraatender la demanda de tráfico futura, para garantizar que se cumplen los más elevados requisitos de seguridad y de mantenimiento, los mejores índices de calidad para pasajeros y aerolíneas y de sostenibilidad para el medioambiente, a la vez que se mantienen tarifas competitivas.

Para acometer esta gran ola inversora, Aena ha propuesto un incremento medio anual de la tarifa que, en el caso del Aeropuerto de Huesca-Pirineos será de 25 céntimos, que se quedarían en 10 céntimos en caso de aplicarse los incentivos.

La infraestructura altoaragonesa cerró 2025 como la menos utilizada del país: 1.010 pasajeros, incluyendo aterrizaje y despegue (cada pasajero se cuenta dos veces).