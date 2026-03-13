Aragón rechaza el informe que descarta el cercanías Huesca-Zaragoza

«Incompleto, inconsistente y falto de rigor». Así califica el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, el informe realizado por la empresa pública Ineco para el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sobre la demandada línea de Cercanías entre Zaragoza y Huesca.

Para López, el informe es incompleto porque no incluye ni un estudio previo de alternativas de transporte público, ni un análisis sobre si los servicios de la línea se podrían operar con la infraestructura actual, ni una evaluación de la rentabilidad social de la misma. Además, es inconsistente porque el número mínimo de usuarios exigido es muy superior a la oferta de plazas prevista en el propio estudio.

«No puedes pedir que haya 20.000 viajeros al día para que la línea sea rentable cuando el propio estudio solo contempla 7.200 plazas», ha argumentado el consejero aragonés de Fomento.

La falta de rigor viene dada porque el estudio de demanda no contempla el crecimiento en la movilidad que va a tener ese corredor en los próximos años, a raíz de las inversiones previstas en el área metropolitana de Zaragoza y en municipios como Villanueva de Gállego, Zuera y Huesca.

«Estamos hablando de un corredor donde se van a poner en valor cuatro millones de metros cuadrados, donde se van a generar en torno a 3.000 empleos y en donde se van a producir inversiones superiores a los 3.000 millones de euros». López se cuestiona «cómo es posible que esas cifras no justifiquen la necesidad de una línea de Cercanías que tanto Huesca como Aragón en su conjunto precisan para su crecimiento, su prosperidad y su cohesión territorial. Por su parte, la Delegación del Gobierno reta al consejero a presentar un informe alternativo.