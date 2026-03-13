AWS invertirá otros 18.000 millones en la comunidad

Amazon Web Services ampliará sus instalaciones en Huesca con otro emplazamiento en Walqa además del que ya funciona en Plhus, dentro de una nueva inversión en Aragón de 18.000 millones que se sumará a los 15.700 ya confirmados para una apuesta financiera que alcanzará así los 33.700 millones de euros.

El paso adelante del gigante estadounidense en la comunidad incluye dos nuevos emplazamientos para construir próximamente sendos campus tecnológicos. Uno, en La Puebla de Híjar, aterrizando de esta forma en la provincia de Teruel, y el otro en San Mateo de Gállego.

Y sigue el camino marcado por las ampliaciones de los centros zaragozanso de datos de Villanueva de Gállego y El Burgo de Ebro, junto al de Huesca, los tres campus de datos que actualmente tiene operativos la comunidad dentro de los que han sido anunciados, tanto por AWS como por otras compañías del sector.

Se estima que la inversión total prevista en la Región de Amazon Web Services (AWS) Europa (España), ubicada en Aragón, contribuirá con 31.700 millones de euros al PIB total de España hasta 2035, apoyando el equivalente a 29.900 empleos a tiempo completo de media anual en empresas locales, incluyendo empleos directos, indirectos e inducidos.

De estos, 6.700 son empleos a tiempo completo derivados de la inversión directa de Amazon en múltiples categorías, entre ellos personal altamente cualificado en operaciones de centros de datos, y empleados de los proveedores de AWS, como trabajadores que construyen las instalaciones, y personal de seguridad de los centros de datos, entre otros.

Noticias relacionadas

Amazon también tiene previsto construir en Aragón instalaciones relacionadas con la cadena de suministro, que apoyarán directamente las operaciones de centros de datos en España y Europa. Cuando estén plenamente operativas, se espera que generen aproximadamente 1.800 empleos en Aragón.