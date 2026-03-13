Los búnkeres del Pirineo oscense

Los búnkeres del Pirineo, vestigios de un sistema defensivo levantado tras la Guerra Civil y nunca utilizado, emergen ahora a través de la mirada del fotógrafo, arquitecto e investigador Iñaki Bergera en la exposición Línea P. Los búnkeres del Pirineo, que puede visitarse en la DPH hasta el próximo 10 de mayo. La muestra reúne cerca de 400 fotografías exteriores, interiores y aéreas que documentan estos asentamientos fortificados y su relación con el paisaje pirenaico, con especial atención a los situados en la comarca del Alto Gállego, dentro del denominado Sector 23, parte de la Línea P, fortificación franquista tras la segunda Guerra Mundial.