FESTIVAL DIVERSARIO EN HUESCA

Cadis, Cruz Blanca y Aspace a escena

Acto de presentación del Festival Diversario.

Acto de presentación del Festival Diversario. / CADIS HUESCA

La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

Un total de 19 personas pondrán en escena la tercera producción propia que la Coordinadora de Asociaciones de Discapacidad de Huesca (Cadis) lanza con motivo del Festival Inclusivo de Creatividad Diversario, con el título Instrucciones para montar un cabaret.

El Festival Diversario llega a su séptima edición y se desarrollará del 13 al 19 de abril, con el objetivo de aunar cultura, creatividad, inclusión y diversidad.

El teatro será una de las disciplinas de mayor peso en la programación del festival, con la tercera producción propia bajo la dirección de Kike Lera, el montaje de la Cruz Blanca, y el de Aspace, trabajo que lleva por título El ascensor.

