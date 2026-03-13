Danza y títeres para abordar cuestiones sociales actuales en La Peña Estación y Arguis

El teatro de títeres para público adulto y la danza contemporánea protagonizó la doble cita de comienzos de marzo de la vigésimo segunda muestra de artes Cosecha de Invierno.

‘O que non se ve’, de Et Suseia Danza, en Arguis. / COMARCA HOYA DE HUESCA

En la localidad de La Peña Estación, la representación de Gloria Bendita, interpretada por Joseán Mateos, y la pieza coreográfica 'O que non se ve' de la compañía Et Suseia Danza, ofrecieron dos miradas escénicas distintas pero complementarias de cómo abordar desde las artes cuestiones sociales, en este caso, la soledad, la salud mental o el silenciamiento histórico de las mujeres.

Por su parte, más de un centenar de espectadores disfrutaron en el pabellón de Arguis de la pieza de danza contemporánea 'O que non se ve' de la compañía gallega Et Suseia Danza, integrada por Iria Portos, Iria Calvar, Ramón Dopico y Gustavo Couto sobre el silenciamiento histórico de las mujeres utilizando un lenguaje contemporáneo.