XXII COSECHA DE INVIERNO
Danza y títeres para abordar cuestiones sociales actuales en La Peña Estación y Arguis
La Crónica de la Hoya de Huesca
El teatro de títeres para público adulto y la danza contemporánea protagonizó la doble cita de comienzos de marzo de la vigésimo segunda muestra de artes Cosecha de Invierno.
En la localidad de La Peña Estación, la representación de Gloria Bendita, interpretada por Joseán Mateos, y la pieza coreográfica 'O que non se ve' de la compañía Et Suseia Danza, ofrecieron dos miradas escénicas distintas pero complementarias de cómo abordar desde las artes cuestiones sociales, en este caso, la soledad, la salud mental o el silenciamiento histórico de las mujeres.
Por su parte, más de un centenar de espectadores disfrutaron en el pabellón de Arguis de la pieza de danza contemporánea 'O que non se ve' de la compañía gallega Et Suseia Danza, integrada por Iria Portos, Iria Calvar, Ramón Dopico y Gustavo Couto sobre el silenciamiento histórico de las mujeres utilizando un lenguaje contemporáneo.
Programa hasta el 28M
Las próximas citas serán el 14 y 15 de maerzo en Chimillas con Tres Pesos y Albero Alto con Sempre Arriba; el 21 de marzo Tributo a Siniestro Total en Loarre; el 22 Antía Muñío en Santa Eulalia y Os Viqueiras en Torres de Montes.
