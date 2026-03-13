La DPH expone el cuarto alfarje de Sigena Mágica

El hall de la Diputación Provincial de Huesca expone hasta el próximo 22 de marzo el cuarto alfarje de la Sala Capitular del Monasterio de Sijena reconstruido por la Asociación Sigena Mágica.

Se trata de un proyecto impulsado por el monegrino Juan Naya que permite redescubrir el esplendor original del monasterio mediante una recreación fiel y artesanal del artesonado mudéjar.

El cuarto alfarje recreado de la Sala Capitular del Monasterio de Sigena inicia una nueva etapa expositiva en la sede de la DPH, donde fue recientemente presentado en un acto que contó con la asistencia del presidente, Isaac Claver, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y Juan Naya, junto a todo el equipo del proyecto Sigena Mágica.

En su intervención, Claver destacó que «el trabajo de recuperación que emprendió Juan Naya hace 20 años es mucho más que una rehabilitación material, es también simbólica. Porque recuperar estas piezas es también recuperar parte de nuestra identidad, de quienes somos. Además, esta iniciativa nos recuerda que hablar de patrimonio no es solo hablar del pasado: es también una inversión de futuro».

Por todo ello la DPH y Sigena Mágica mantendrán nuevos contactos en próximas fechas con el objetivo de que la institución provincial pueda colaborar en el desarrollo de este proyecto.

La pieza es el producto de un ambicioso proceso de investigación histórica y recreación artesanal. El alfarje es el resultado de un desafío asumido hace más de un año y medio por un equipo de artesanos de Almudévar y Huesca. La estructura de madera fue desarrollada por el maestro artesano Paco Luis Martos, Premio Nacional de Artesanía, y el dorado y la policromía han sido ejecutados bajo su supervisión junto a la restauradora Florencia Iracema. La recreación se basa en un estudio minucioso de las fotografías previas a la destrucción del artesonado en 1936.