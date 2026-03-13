El edificio de la calle Cervantes de Huesca será reformado

El Gobierno de Aragón ha licitado la redacción del proyecto de ejecución para la reforma integral del edificio administrativo de la plaza Cervantes de Huesca, un paso previo necesario para poder abrir posteriormente el proceso de contratación de las obras.

La actuación permitirá que el edificio cumpla plenamente con la normativa vigente en materia de accesibilidad, incorporando aseos accesibles en todas las plantas, vestuarios accesibles, ascensores accesibles, zonas de refugio y unas instalaciones diseñadas conforme a los criterios de accesibilidad universal. Asimismo, el proyecto se adecuará a los requisitos de eficiencia energética y reducción de consumos establecidos en el Código Técnico de la Edificación.

El presupuesto estimado de ejecución de las obras asciende a 13.404.993,61 euros, que alcanzan los 16.220.042,41 euros con IVA incluido. En esta fase inicial, el Gobierno de Aragón licita la redacción del proyecto de ejecución, con un importe de 470.692,44 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis meses.

El Ejecutivo autonómico prevé, además, negociar la transferencia del porcentaje de titularidad que aún corresponde al Estado antes del inicio de las obras de acondicionamiento, en el marco de la gestión patrimonial que desarrolla la Dirección General de Contratación, Patrimonio y Organización, con el objetivo de garantizar una gestión integral y eficiente del inmueble.