EL GOBIERNO DE ARAGÓN INVERTIRÁ 16,2 MILLONES
El edificio de la calle Cervantes de Huesca será reformado
La Crónica de la Hoya de Huesca
El Gobierno de Aragón ha licitado la redacción del proyecto de ejecución para la reforma integral del edificio administrativo de la plaza Cervantes de Huesca, un paso previo necesario para poder abrir posteriormente el proceso de contratación de las obras.
La actuación permitirá que el edificio cumpla plenamente con la normativa vigente en materia de accesibilidad, incorporando aseos accesibles en todas las plantas, vestuarios accesibles, ascensores accesibles, zonas de refugio y unas instalaciones diseñadas conforme a los criterios de accesibilidad universal. Asimismo, el proyecto se adecuará a los requisitos de eficiencia energética y reducción de consumos establecidos en el Código Técnico de la Edificación.
El presupuesto estimado de ejecución de las obras asciende a 13.404.993,61 euros, que alcanzan los 16.220.042,41 euros con IVA incluido. En esta fase inicial, el Gobierno de Aragón licita la redacción del proyecto de ejecución, con un importe de 470.692,44 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis meses.
El Ejecutivo autonómico prevé, además, negociar la transferencia del porcentaje de titularidad que aún corresponde al Estado antes del inicio de las obras de acondicionamiento, en el marco de la gestión patrimonial que desarrolla la Dirección General de Contratación, Patrimonio y Organización, con el objetivo de garantizar una gestión integral y eficiente del inmueble.
- Giro brusco del tiempo en Zaragoza: una masa de aire polar traerá un 'invierno' de 24 horas
- La Guardia Civil ya investiga 'presuntas irregularidades' en anteriores Gobiernos de Aragón dentro del caso Forestalia
- La guerra de Irán sacude la logística de Inditex en Zaragoza: 34 vuelos cancelados y 74 chárter extra en el aeropuerto
- El nuevo liderazgo de Juan Forcén y el Real Zaragoza al que lo defenderá su gente
- El histórico fabricante aragonés Galletas Asinez entra en liquidación tras no poder cumplir el convenio con sus acreedores
- Marcos Luna: 'La situación del Real Zaragoza no es casual, hay un cúmulo de decisiones desacertadas
- El pueblo de la 'infancia' de Ester Expósito está en Aragón: un precioso enclave en el Pirineo oscense
- El Barrio del AVE de Zaragoza sumará otras 150 viviendas: ¿Cuánto cuestan los pisos?