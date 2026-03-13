Huesca sabe inspirar a los jóvenes

Huesca se convirtió en punto de encuentro del emprendimiento, la empleabilidad y el desarrollo integral de la juventud durante la acogida del Tour del Talento 2026 que reunió a más de 12.000 jóvenes tras más de 60 actividades programadas.

La capital oscense cerró una intensa semana del tour, que vivió su momento álgido en la segunda jornada, coincidiendo con la visita de la reina Letizia al Palacio de Villahermosa, sede de Fundación Ibercaja en Huesca, en el marco del 150 aniversario de esta institución.

La reina, acompañada por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, fue recibida por una multitud de oscenses concentrada a las puertas del Palacio de Villahermosa y del Palacio de Congresos y aguardando su llegada.

Ese mismo día se concedió el Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2026 a la biotecnóloga y cofundadora y CTO de Benviro, Patricia Aymà Maldonado, en un Palacio de Congresos repleto de escolares.

El evento, organizado por la Fundación Princesa de Girona, con Trivu como entidad impulsora y coorganizado junto al Ayuntamiento de Huesca y Fundación Ibercaja, en colaboración con Ibercaja, Caja Rural de Aragón, Amazon Web Services y Aramón Montañas de Aragón, ha reforzado su apuesta por el talento joven como compromiso de futuro.

El director general de la Fundación Princesa de Girona, Salvador Tasqué, considera que Huesca se ha convertido tras esta edición en «referente y ejemplo» para el resto de ciudades medias del país en «cómo poner al joven en el centro del foco». «Es, sin duda, el caso más destacado que hemos tenido hasta ahora. Y con un legado que generará un impulso más allá de esta semana llena de oportunidades, tal como ha aflorado el primer informe que se ha publicado de Talento Interior Bruto. Huesca es, sin duda, Talento Joven en Acción», valora.

En esa línea, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, entiende que el Tour del Talento será «un antes y un después» para la ciudad. «Nos ha confirmado la existencia de talento ya activo en los jóvenes oscenses. Y nos ofrece pautas de trabajo para que aflore el talento latente. Ha sido un éxito de participación, casi el 20% de los oscenses han podido disfrutar de actividades del tour, una cifra altísima para nuestra ciudad y nuestro territorio. Demuestra el compromiso y el dinamismo de la ciudad», ha resaltado.

Eso se refleja en el Informe de Talento Interior Bruto (TIB) de la ciudad, índice creado por los académicos Oriol Amat y Áurea Rodríguez, que apunta a que Huesca presenta un ecosistema equilibrado, disfruta de estabilidad laboral, bienestar y cohesión social y refuerza su estatus en el grupo de ciudades intermedias en la nueva economía del conocimiento.