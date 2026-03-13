Huesca será cantera de restauradores

La Escuela Superior de Conservación y Restauración de Aragón (Escyra) pondrá en marcha en el curso 2026-2027 el Máster en Sistemas Avanzados en Conservación y Restauración de Pintura Mural, una titulación oficial de enseñanzas artísticas superiores especializada en la intervención técnica y científica sobre pintura mural histórica y contemporánea. El programa está financiado y sostenido por el Gobierno de Aragón y la Diputación de Huesca, dentro de su apuesta institucional por una formación superior altamente especializada y vinculada al patrimonio cultural.

El máster tendrá un carácter eminentemente práctico y territorial. De hecho, todas las obras que serán objeto de estudio, análisis e intervención se encuentran ubicadas en la provincia de Huesca. Entre los conjuntos pictóricos incluidos en el programa destacan la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, con su sobresaliente ciclo de pintura mural barroca; la Ermita de los Dolores, un ejemplo de pintura mural medieval; o el arte mural urbano contemporáneo de Grañén.