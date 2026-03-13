La ilusión por el deporte germina en la Hoya

Un pequeño gran proyecto de apariencia tan noble como modesta, la de que 60 chicas y chicos practiquen deporte fuera de las aulas en una localidad que apenas supera el millar de habitantes, atesora en realidad valores como el de generar comunidad, arraigo y pertenencia y un sentimiento de orgullo por vivir en los pueblos.

Los chicos del equipo infantil. / BALONMANO HOYA DE HUESCA

Es lo que está consiguiendo el Balonmano Hoya de Huesca, iniciativa deportiva y social con hechuras de gran familia en la que, con esfuerzo e implicación compartidos, salen adelante cuatro equipos de balonmano (benjamines y alevines mixtos, infantil masculino y cadete femenino).

Logo del club. / BALONMANO HOYA DE HUESCA

El pabellón Everest de Ayerbe es escenario de ese pequeño milagro de ver cómo brota la ilusión por entrenar y competir entre aquellos hoy en día en apariencia destinados a la abulia y las pantallas pegadas a los ojos.

Equipo alevín mixto / BALONMANO HOYA DE HUESCA

Niñas y niños que estudian en el centro Ramón y Cajal de Ayerbe, entre vecinos de la propia localidad ayerbense, pero también de Plasencia del Monte, de Murillo de Gállego, Riglos, Santa Eulalia, Concilio... entrenan dos y tres días a la semana con una planificación deportiva y el fomento de la promoción entre categorías.

Cadete femenino / BALONMANO HOYA DE HUESCA

El flautista detrás del que desfilan todos es Ernesto Visús, entrenador nacional de balonmano, con una dilatada experiencia profesional (Balonmano Granollers, Balonmano Huesca, Unión África Ceutí, Ciudad Encantada de Cuenca, Cangas de Morrazo, entre otros), que a cada muesca en su currículum aparta más y más de sí el foco para que la mirada se dirija al compromiso de las familias y del Ayuntamiento de Ayerbe:

"Esto es una alegría muy grande porque los proyectos pequeñitos en los pueblos funcionan a base de implicación personal de las familias y formamos parte de un tejido social, que es lo que necesitamos en los pueblos pequeños", subraya.

En ese sentido, sostiene que no es su experiencia la palanca que mueve la iniciativa, sino "la continuidad y la seriedad" de un proyecto que acumula ya más de seis años: "Hasta en pandemia entrenábamos, cuando nos dejaban", recuerda. Y que lo lleva alguien que es un vecino más del pueblo, apunta después.

Las dificultades, que nunca faltan (plantillas cortas, recursos limitados, desplazamientos por todo Aragón) se van superando con voluntad y colaboración: "En el equipo benjamín, los primeros días sólo había cuatro jugadores, pero si apuestas por abrir grupos, aunque no sean muy numerosos, después todo se va completando", comenta Visús.

El técnico se muestra especialmente orgulloso de lo que están haciendo las chicas: "En el equipo alevín tenemos 17 participantes, y 11 son niñas. Eso es increíble", destaca.

Y ensalza sobre todo "la valentía" de las chicas del cadete, con las que cuenta para que más adelante le echen una mano con los pequeños: "Tiene mucho mérito porque compiten 10 jugadoras, de las que 5 son nuevas. Somos el equipo de Aragón con menos jugadoras". Por ello, entiende que "lo más fácil hubiera sido no sacar el equipo, pero lo proyectamos, las chicas se han implicado, vienen a entrenar dos días por semana y jugamos", resume con sencillez. La misma que desea para un proyecto "que debe crecer poco a poco y no abarcar más de lo que pueda asimilar".