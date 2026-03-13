NUEVO ESPACIO ‘WALQA LAB’
Inetum impulsa un nuevo centro I+D+i en Walqa
La Crónica de la Hoya de Huesca
Inetum, compañía líder en Europa en servicios y soluciones digitales, ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) en el Parque Tecnológico Walqa de Huesca.
Esta iniciativa consolida la apuesta de la tecnológica por Aragón como polo estratégico para el impulso de la innovación tecnológica, desarrollo de talento y emprendimiento digital. El nuevo espacio Walqa Lab nace para afrontar los retos tecnológicos emergentes, con el foco en la ciberseguridad avanzada, IA generativa, automatización inteligente y plataformas de nueva generación.
Con ello, Inetum refuerza su apuesta estratégica por desarrollar desde Aragón soluciones innovadoras con impacto directo en el sector público, la empresa privada y el tejido productivo local.
«Este nuevo centro de I+D+i convierte a Walqa en un nodo estratégico para atraer tecnología de vanguardia y generar conocimiento aplicado a los retos digitales que ya están transformando la economía. El apoyo institucional y el ecosistema innovador de la región nos permiten dar un salto cualitativo en nuestra capacidad de investigación y desarrollo», destaca Andrés Iborra, consultor de innovación, inteligencia artificial y análisis de datos en Inetum.
El centro, además de impulsar proyectos tecnológicos, busca convertirse en un espacio en el que conectar talento, creatividad y nuevas capacidades digitales.
