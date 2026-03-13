Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PALACIO DE CONGRESOS DE HUESCA

María Sánchez Díez, premio Porquet 2026

María Sánchez, en el centro, con García y Poncela.

María Sánchez, en el centro, con García y Poncela. / CONGRESO DE PERIODISMO DE HUESCA

La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

El Congreso de Periodismo de Huesca ha concedido el XXV Premio de Periodismo ‘José Manuel Porquet’ a María Sánchez Díez, editora senior de Narrativas Digitales y formación en The New York Times, en reconocimiento a su trayectoria profesional y su contribución a la innovación en el ámbito del periodismo.

El premio, impulsado por el Gobierno de Aragón y dotado con 3.000 euros, distingue a periodistas que, con su trabajo, defienden la libertad de prensa y contribuyen a la comprensión de la información en la sociedad. Entre los galardonados en ediciones anteriores figuran nombres como Carlos Franganillo, Julia Otero, Manuel Jabois, David Beriain, Mavi Doñate, Beatriz Navarro o Martín Caparrós.

El jurado de esta edición, reunido en Zaragoza el pasado 25 de febrero de 2026, ha acordado conceder el galardón a María Sánchez Díez por su «sólida trayectoria», que viene marcada por trabajos periodísticos de «altísima calidad y galardonados internacionalmente», así

como por su «constante compromiso con la innovación sostenible en el periodismo».

