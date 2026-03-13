PALACIO DE CONGRESOS DE HUESCA
María Sánchez Díez, premio Porquet 2026
La Crónica de la Hoya de Huesca
El Congreso de Periodismo de Huesca ha concedido el XXV Premio de Periodismo ‘José Manuel Porquet’ a María Sánchez Díez, editora senior de Narrativas Digitales y formación en The New York Times, en reconocimiento a su trayectoria profesional y su contribución a la innovación en el ámbito del periodismo.
El premio, impulsado por el Gobierno de Aragón y dotado con 3.000 euros, distingue a periodistas que, con su trabajo, defienden la libertad de prensa y contribuyen a la comprensión de la información en la sociedad. Entre los galardonados en ediciones anteriores figuran nombres como Carlos Franganillo, Julia Otero, Manuel Jabois, David Beriain, Mavi Doñate, Beatriz Navarro o Martín Caparrós.
El jurado de esta edición, reunido en Zaragoza el pasado 25 de febrero de 2026, ha acordado conceder el galardón a María Sánchez Díez por su «sólida trayectoria», que viene marcada por trabajos periodísticos de «altísima calidad y galardonados internacionalmente», así
como por su «constante compromiso con la innovación sostenible en el periodismo».
