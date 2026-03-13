CENTROS DE HUESCA SELECCIONADOS POR EDUCACIÓN
Montearagón y Sierra de Guara transforman la FP
La Crónica de la Hoya de Huesca
El IES Sierra de Guara y el CPIFP Montearagón, ambos en Huesca, forman parte del sexteto de centros seleccionados por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón para transformar la Formación Profesional a través de la digitalización aplicada y tecnologías disruptivas como la IA y la robótica.
La iniciativa busca fortalecer la modernización tecnológica de estas enseñanzas en la comunidad y reforzar la conexión entre los centros educativos y el tejido productivo. Los proyectos, impulsados por centros que imparten grados formativos y cursos de especialización junto con una entidad o empresa colaboradora, recibirán una financiación cercana a los 235.000 euros y podrán ser cofinanciados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y el Fondo Social Europeo Plus, en el marco del programa Efeso 2021-2027.
Los programas son diversos y abarcan temática variada relacionada con la robótica, inteligencia artificial, domotización, internet de las cosas o simulación inmersiva, e implican a alumnado desde grados básicos hasta superiores.
El CPIFP Montearagón colaborará con el CPIFP Los Enlaces de Zaragoza en el impulso de Castor, enfocado al diseño de una infraestructura de IA privada para la FP aragonesa. Además, el IES Sierra de Guara coordinará Diagnosis inteligente del vehículo, para el desarrollo de una metodología basada en retos donde el alumnado diseña averías reales mediante IoT y Arduino, comparando entornos.
