CULTURA APORTARÁ 70.000 EUROS
Nuevo espaldarazo para el Festival Extrarradios en Almudévar y Ayerbe
La Crónica de la Hoya de Huesca
El Ministerio de Cultura mantendrá su apoyo al Festival Extrarradios en su tercera edición, que se celebrará el próximo octubre. Así lo confirmó el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una reunión mantenida con la alcaldesa de Almudévar, Sofía Avellanas, y el alcalde de Ayerbe, Antonio Biescas, localidades que organizan el festival. Cultura apoyará con 70.000 euros la edición de 2026 de Extrarradios, que de nuevo volverá a presentar un programa diverso, con propuestas de diferentes disciplinas como danza, teatro, performance, literatura, cómic, cine o música. Así, el Ministerio revalida su apoyo a este festival, cuya aportación ha crecido de los 50.000 euros en 2024 a los 70.000 en 2025 y 2026.
