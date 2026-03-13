Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

IX CAMINATA EN LA FLOR DEL ALMENDRO DE AYERBE

Peregrinación entre flores

Participantes en la caminata. / CD PADELANTE

La Crónica de la Hoya de Huesca

Ayerbe

La novena edición de la populosa Caminata en la Flor del Almendro sumó 1.600 participantes en una doble jornada de buen tiempo y campos húmedos por las generosas lluvias de las últimas semanas en los que el espectáculo de los almendros en flor brindó postales preciosas a los caminantes.

Cuerpo de voluntarios satisfechos tras dos jornadas maratonianas. / CD PADELANTE

Un espectáculo en plena naturaleza con rutas de 24 kilómetros, 18 kilómetros o 12 kilómetros que, como cada año, estuvo colmado de atenciones por los 120 voluntarios de una organización encabezada por el CD Padelante y su presidente, Antonio Sarasa, y el Ayuntamiento de Ayerbe, con el apoyo de Protección Civil y la Guardia Civil.

Atractivos como el pantano las Navas, Loarre , la fuente de Sarsamarcuello y el decorado de los Mallos encandilaron al personal entre avituallamientos y comidas populares en el pabellón en un evento convertido en credencial turística de la zona.

