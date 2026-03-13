Peregrinación entre flores

La novena edición de la populosa Caminata en la Flor del Almendro sumó 1.600 participantes en una doble jornada de buen tiempo y campos húmedos por las generosas lluvias de las últimas semanas en los que el espectáculo de los almendros en flor brindó postales preciosas a los caminantes.

Cuerpo de voluntarios satisfechos tras dos jornadas maratonianas. / CD PADELANTE

Un espectáculo en plena naturaleza con rutas de 24 kilómetros, 18 kilómetros o 12 kilómetros que, como cada año, estuvo colmado de atenciones por los 120 voluntarios de una organización encabezada por el CD Padelante y su presidente, Antonio Sarasa, y el Ayuntamiento de Ayerbe, con el apoyo de Protección Civil y la Guardia Civil.

Atractivos como el pantano las Navas, Loarre , la fuente de Sarsamarcuello y el decorado de los Mallos encandilaron al personal entre avituallamientos y comidas populares en el pabellón en un evento convertido en credencial turística de la zona.