HA PERMITIDO INSTALAR 270 CÁMARAS EN 49 MUNICIPIOS OSCENSES
El Plan de Seguridad Rural de la DPH refuerza la tranquilidad
La Crónica de la Hoya de Huesca
El Plan de Seguridad Rural de la DPH en sus dos ejercicios ejecutados (2024 y 2025) ha permitido instalar un total de 270 cámaras en 49 localidades del Alto Aragón con una inversión de más de 400.000 euros por parte de la institución provincial.
El objetivo es mejorar la seguridad en el medio rural y contribuir a la prevención de delitos, faltas e infracciones relacionadas con la seguridad pública. En 2024, el Plan llegó a 11 municipios con la instalación de 58 sistemas de videovigilancia y una inversión de 100.000 euros. En 2025 y tras el interés suscitado por la primera convocatoria, la Diputación triplicó esa inversión llegando a 38 localidades y poniendo en marcha 212 cámaras. Cabe destacar que, entre ambas convocatorias, la diputación ha recibido más de 130 solicitudes para instalar este tipo de sistemas de seguridad.
El presidente de la DPH, Isaac Claver, ha destacado que este plan «contribuye a reforzar la prevención, proteger a vecinos y negocios y contribuir a que los municipios sean más activos, vivos y dinámicos, reforzando un pilar que resulta básico para el futuro de la provincia». La DPH recuerda que solo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pueden acceder al visionado y tratamiento de las imágenes.
