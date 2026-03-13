Poesía, danza y música en Cosmos

La Asociación Down de Huesca celebrará con poesía, danza y música la tercera edición de Cosmos Festival, los días 20 y 21 de marzo, en la capital altoaragonesa. Una cita que coincide con el Día Internacional del Síndrome de Down y con la conmemoración del 35 aniversario de Down Huesca.

La programación dará comienzo el viernes, 20 de marzo, con la presentación del libro Un cuerpo rebelde, una vida infinita, de Ignacio Almudévar y la actuación del Grupo Danza Down Huesca. Al día siguiente, el sábado, día 21, a las 18.00 horas, con motivo del Día Internacional del Síndrome de Down, se presentará la campaña Down España y se dará lectura a a un manifiesto.

A continuación, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Poesía, se dará lectura a varios poemas y finalmente se entregarán las distinciones y se desarrollará el espectáculo Danza con Inclusión.