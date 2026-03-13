ASOCIACIÓN DOWN HUESCA
Poesía, danza y música en Cosmos
La Crónica de la Hoya de Huesca
La Asociación Down de Huesca celebrará con poesía, danza y música la tercera edición de Cosmos Festival, los días 20 y 21 de marzo, en la capital altoaragonesa. Una cita que coincide con el Día Internacional del Síndrome de Down y con la conmemoración del 35 aniversario de Down Huesca.
La programación dará comienzo el viernes, 20 de marzo, con la presentación del libro Un cuerpo rebelde, una vida infinita, de Ignacio Almudévar y la actuación del Grupo Danza Down Huesca. Al día siguiente, el sábado, día 21, a las 18.00 horas, con motivo del Día Internacional del Síndrome de Down, se presentará la campaña Down España y se dará lectura a a un manifiesto.
A continuación, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Poesía, se dará lectura a varios poemas y finalmente se entregarán las distinciones y se desarrollará el espectáculo Danza con Inclusión.
- Giro brusco del tiempo en Zaragoza: una masa de aire polar traerá un 'invierno' de 24 horas
- La Guardia Civil ya investiga 'presuntas irregularidades' en anteriores Gobiernos de Aragón dentro del caso Forestalia
- La guerra de Irán sacude la logística de Inditex en Zaragoza: 34 vuelos cancelados y 74 chárter extra en el aeropuerto
- El nuevo liderazgo de Juan Forcén y el Real Zaragoza al que lo defenderá su gente
- El histórico fabricante aragonés Galletas Asinez entra en liquidación tras no poder cumplir el convenio con sus acreedores
- Marcos Luna: 'La situación del Real Zaragoza no es casual, hay un cúmulo de decisiones desacertadas
- El pueblo de la 'infancia' de Ester Expósito está en Aragón: un precioso enclave en el Pirineo oscense
- El Barrio del AVE de Zaragoza sumará otras 150 viviendas: ¿Cuánto cuestan los pisos?