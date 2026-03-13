Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fernando SámperReal ZaragozaSueldo profesores AragónVivienda ZaragozaSucesos ZaragozaMorrisey Zaragoza
instagramlinkedin

ASOCIACIÓN DOWN HUESCA

Poesía, danza y música en Cosmos

Composición a modo de la presentación del festival.

Composición a modo de la presentación del festival. / ASOCIACIÓN DOWN HUESCA

La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

La Asociación Down de Huesca celebrará con poesía, danza y música la tercera edición de Cosmos Festival, los días 20 y 21 de marzo, en la capital altoaragonesa. Una cita que coincide con el Día Internacional del Síndrome de Down y con la conmemoración del 35 aniversario de Down Huesca.

La programación dará comienzo el viernes, 20 de marzo, con la presentación del libro Un cuerpo rebelde, una vida infinita, de Ignacio Almudévar y la actuación del Grupo Danza Down Huesca. Al día siguiente, el sábado, día 21, a las 18.00 horas, con motivo del Día Internacional del Síndrome de Down, se presentará la campaña Down España y se dará lectura a a un manifiesto.

Noticias relacionadas

A continuación, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Poesía, se dará lectura a varios poemas y finalmente se entregarán las distinciones y se desarrollará el espectáculo Danza con Inclusión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents