POR SUS INICIATIVAS SOLIDARIAS
Premio Aspanoa para Justes y Ciria
La Crónica de la Hoya de Huesca
Huesca
La gala anual de Aspanoa reconoció la labor de dos oscenses, Antonio Justes, director de la BTT Aspanoa, prueba recreativa que cada año reúne a 1.000 ciclistas solidarios en Almudévar; y del jotero Roberto Ciria, que junto a la Compañía Artística Osca, organiza una gala solidaria todas las Navidades en Huesca, con gran éxito de público.
Dos premios Aspanoa cuyas iniciativas «han sido fundamentales para visibilizar nuestra causa, la situación de nuestras familias y aportar financiación a la casa de Almudévar, los respiros familiares, el campamento y otra serie de actividades», destaca el presidente de Aspanoa, Gabriel Tirado.
- Giro brusco del tiempo en Zaragoza: una masa de aire polar traerá un 'invierno' de 24 horas
- La Guardia Civil ya investiga 'presuntas irregularidades' en anteriores Gobiernos de Aragón dentro del caso Forestalia
- La guerra de Irán sacude la logística de Inditex en Zaragoza: 34 vuelos cancelados y 74 chárter extra en el aeropuerto
- El nuevo liderazgo de Juan Forcén y el Real Zaragoza al que lo defenderá su gente
- El histórico fabricante aragonés Galletas Asinez entra en liquidación tras no poder cumplir el convenio con sus acreedores
- Marcos Luna: 'La situación del Real Zaragoza no es casual, hay un cúmulo de decisiones desacertadas
- El pueblo de la 'infancia' de Ester Expósito está en Aragón: un precioso enclave en el Pirineo oscense
- El Barrio del AVE de Zaragoza sumará otras 150 viviendas: ¿Cuánto cuestan los pisos?