Premio Aspanoa para Justes y Ciria

La gala anual de Aspanoa reconoció la labor de dos oscenses, Antonio Justes, director de la BTT Aspanoa, prueba recreativa que cada año reúne a 1.000 ciclistas solidarios en Almudévar; y del jotero Roberto Ciria, que junto a la Compañía Artística Osca, organiza una gala solidaria todas las Navidades en Huesca, con gran éxito de público.

Dos premios Aspanoa cuyas iniciativas «han sido fundamentales para visibilizar nuestra causa, la situación de nuestras familias y aportar financiación a la casa de Almudévar, los respiros familiares, el campamento y otra serie de actividades», destaca el presidente de Aspanoa, Gabriel Tirado.