Reconocimiento a la trayectoria de Librería Anónima de Huesca

Librería Anónima de Huesca y la editorial Prames recibieron los premios a la Trayectoria Profesional en el Sector del Libro de Aragón 2024 y al Libro mejor editado en la comunidad en 2024, que en esta edición se ha otorgado al volumen Historia de Aragón. Tomo I, de Prames .

Los reconocimientos fueron recibidos por José María Aniés, fundador de Librería Anónima, y el editor Rafael Yuste, coordinador de publicaciones de Prames, en un acto que contó con la asistencia de la consejera de Educación, Cultura y Deporte en funciones, Tomasa Hernández, y del director general de Cultura, Pedro Olloqui, quien glosó la trayectoria de los premiados.

El fundador de Librería Anónima, Chema Aniés, agradeció la distinción que ha dedicado a sus compañeras Marta Bosque y Ana Mora y a «los amigos que construyen cada día nuestra pequeña librería».

Noticias relacionadas

Y Rafael Yuste expresó el agradecimiento de la editorial al Gobierno de Aragón por la concesión de este premio y por su «apuesta por el sector del libro en general».