La semilla deportiva de Rural-Frail arraiga entre los gurretanos

El proyecto Rural-Frail, promovido por la Universidad de Zaragoza para fomentar el envejecimiento activo en el medio rural, ha concluido su fase de intervención en Gurrea de Gállego y sus efectos ya se dejan notar: los participantes han mejorado su movilidad y autonomía y en muchos casos han adoptado la práctica como hábito, mientras que el ayuntamiento se ha decidido a tomar el testigo y dará continuidad a la actividad. Trabajo de fuerza, mejora de la movilidad y estimulación cognitiva en sesiones grupales que han sido muy bien valoradas por la motivación compartida y el compañerismo exhibido por los participantes, aspectos determinantes a juicio de los organizadores para mantener la constancia. A ello se ha unido el logro de sacar de casa a aquellas personas más reacias a hacerlo y contagiarlas del entusiasmo general. Una iniciativa comprometida con la salud en el medio rural.

Movilidad, fuerza y equilibrio en clases grupales. / RURAL FRAIL