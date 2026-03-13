Talento y oportunidades en Huesca, de la mano en el Foro Contacta

El Ayuntamiento de Huesca, el Instituto Aragonés de Empleo (Inaem), la Comarca Hoya de Huesca y la Asociación para el Desarrollo Rural Comarcal de la Hoya de Huesca (Adesho) han celebrado recientemente una nueva edición del encuentro Foro Contacta 2026, evento enmarcado este año en las actividades del Tour del Talento, cuyo acto de inauguración contó con la presencia de la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades en funciones, Claudia Pérez Forniés.

Durante su intervención inaugural, Pérez Forniés afirmó que este foro representa mucho más que un evento, definiéndolo como un espacio para generar conexiones reales entre el tejido productivo y las personas que buscan una oportunidad profesional. «Queremos que nuestros jóvenes encuentren en su tierra las oportunidades que merecen. Y ese es precisamente el espíritu de ese foro. Para nosotros, la conexión entre la formación, el talento y las empresas ha sido y es una prioridad, porque como siempre digo la empleabilidad empieza en las aulas, se fortalece con la formación, pero se consolida con oportunidades reales como las que hoy veremos», recordando que en la edición de 2025 más de la mitad de los participantes lograron entrar en el mercado laboral,

Impacto real

Ello es un indicador del impacto real del Foro Contacta. Este año, una decena de empresas participan en este encuentro con dinámicas de entrevistas breves de cinco minutos, «encuentros decisivos que pueden convertirse en una primera oportunidad profesional», destacó Pérez Forniés.

Noticias relacionadas

En ese sentido, la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades en funciones puso en valor el momento que vive la provincia. Huesca es la provincia con menor tasa de paro de toda España, con un 4,7 %. «Son cifras que muestran dinamismo y oportunidades» . Y en esa línea «seguiremos trabajando para conseguir una mayor y mejor empleabilidad», aseguró Pérez Forniés, que estuvo acompañada por la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y agradeció a las empresas su implicación, y a las instituciones organizadoras su trabajo coordinado.