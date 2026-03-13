LA OBRA DE JOCHEN SCHMOLL, MEJOR CORTO DE LA QUINTA EDICIÓN
‘The fast line’, premio PMFF a sus ascensiones frenéticas
La Crónica de la Hoya de Huesca
El cortometraje The Fast Line (Alemania) se llevó el premio al Mejor Cortometraje del V Pirineos Mountain Film Festival, un certamen que aumentó su audiencia respecto a anteriores ediciones.
El trabajo audiovisual del alemán Jochen Schmoll se impuso a los otros 17 cortometrajes llegados de distintos países de Europa, América y Oceanía por «su calidad técnica sobresaliente» para el registro fílmico de lo que el jurado entiende un «hito histórico». Se trata de un trabajo que sigue a dos alpinistas en su intento de romper el récord de velocidad ascendiendo a la cima de las caras norte del Eiger, el Mönch y el Jungfrau (Suiza).
El certamen de cine de montaña, aventura y naturaleza reconoció también a la cinta A Baffin Vacation. Love on Ice de Rush Sturges y Skip Armstrong (Canada) como Mejor Cortometraje de Aventura y Deportes.
Por su parte, la coproducción realizada entre España y Reino Unido con el título Gypaetus: The Last Bone Breaker, de Juan de la Cueva Aldea, fue declarado como Mejor Cortometraje de Cultura y Naturaleza.
Vida en los alcorques
La bióloga altoaragonesa Lorena Escuer presentó en el marco del PMFF la serie documental ‘La vida secreta de los alcorques’, trabajo que recorre las iniciativas de Vitoria, Rivas-Vaciamadrid y la propia Huesca en favor de los ecosistemas naturales de los espacios urbanos bajo una clara premisa: no, eso que crece en los alcorques no son hierbajos, es vida .
- Giro brusco del tiempo en Zaragoza: una masa de aire polar traerá un 'invierno' de 24 horas
- La Guardia Civil ya investiga 'presuntas irregularidades' en anteriores Gobiernos de Aragón dentro del caso Forestalia
- La guerra de Irán sacude la logística de Inditex en Zaragoza: 34 vuelos cancelados y 74 chárter extra en el aeropuerto
- El nuevo liderazgo de Juan Forcén y el Real Zaragoza al que lo defenderá su gente
- El histórico fabricante aragonés Galletas Asinez entra en liquidación tras no poder cumplir el convenio con sus acreedores
- Marcos Luna: 'La situación del Real Zaragoza no es casual, hay un cúmulo de decisiones desacertadas
- El pueblo de la 'infancia' de Ester Expósito está en Aragón: un precioso enclave en el Pirineo oscense
- El Barrio del AVE de Zaragoza sumará otras 150 viviendas: ¿Cuánto cuestan los pisos?