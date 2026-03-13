‘The fast line’, premio PMFF a sus ascensiones frenéticas

El cortometraje The Fast Line (Alemania) se llevó el premio al Mejor Cortometraje del V Pirineos Mountain Film Festival, un certamen que aumentó su audiencia respecto a anteriores ediciones.

Lorena Escuer, en plena exposición. / PMFF

El trabajo audiovisual del alemán Jochen Schmoll se impuso a los otros 17 cortometrajes llegados de distintos países de Europa, América y Oceanía por «su calidad técnica sobresaliente» para el registro fílmico de lo que el jurado entiende un «hito histórico». Se trata de un trabajo que sigue a dos alpinistas en su intento de romper el récord de velocidad ascendiendo a la cima de las caras norte del Eiger, el Mönch y el Jungfrau (Suiza).

Paisajes majestuosos, hazañas deportivas y vivencias. / PMFF

El certamen de cine de montaña, aventura y naturaleza reconoció también a la cinta A Baffin Vacation. Love on Ice de Rush Sturges y Skip Armstrong (Canada) como Mejor Cortometraje de Aventura y Deportes.

Noticias relacionadas

El público respaldó la nueva edición del certamen. / PMFF

Por su parte, la coproducción realizada entre España y Reino Unido con el título Gypaetus: The Last Bone Breaker, de Juan de la Cueva Aldea, fue declarado como Mejor Cortometraje de Cultura y Naturaleza.