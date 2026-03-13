Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LA OBRA DE JOCHEN SCHMOLL, MEJOR CORTO DE LA QUINTA EDICIÓN

‘The fast line’, premio PMFF a sus ascensiones frenéticas

Manuel Avellanas, David Asensio y Jerónimo López. / PMFF

La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

El cortometraje The Fast Line (Alemania) se llevó el premio al Mejor Cortometraje del V Pirineos Mountain Film Festival, un certamen que aumentó su audiencia respecto a anteriores ediciones.

Lorena Escuer, en plena exposición. / PMFF

El trabajo audiovisual del alemán Jochen Schmoll se impuso a los otros 17 cortometrajes llegados de distintos países de Europa, América y Oceanía por «su calidad técnica sobresaliente» para el registro fílmico de lo que el jurado entiende un «hito histórico». Se trata de un trabajo que sigue a dos alpinistas en su intento de romper el récord de velocidad ascendiendo a la cima de las caras norte del Eiger, el Mönch y el Jungfrau (Suiza).

Paisajes majestuosos, hazañas deportivas y vivencias. / PMFF

El certamen de cine de montaña, aventura y naturaleza reconoció también a la cinta A Baffin Vacation. Love on Ice de Rush Sturges y Skip Armstrong (Canada) como Mejor Cortometraje de Aventura y Deportes.

Paisajes majestuosos, hazañas deportivas y vivencias.

El público respaldó la nueva edición del certamen. / PMFF

Por su parte, la coproducción realizada entre España y Reino Unido con el título Gypaetus: The Last Bone Breaker, de Juan de la Cueva Aldea, fue declarado como Mejor Cortometraje de Cultura y Naturaleza.

Vida en los alcorques

La bióloga altoaragonesa Lorena Escuer presentó en el marco del PMFF la serie documental ‘La vida secreta de los alcorques’, trabajo que recorre las iniciativas de Vitoria, Rivas-Vaciamadrid y la propia Huesca en favor de los ecosistemas naturales de los espacios urbanos bajo una clara premisa: no, eso que crece en los alcorques no son hierbajos, es vida .

