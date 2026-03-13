Triunfos de Calvo y París en la Trail

Víctor Calvo y Ana París se impusieron en el recorrido de 26 kilómetros de la VI Trail Hoya de Huesca, prueba deportiva que reunió a 86 participantes en la previa del Pirineos Mountain Film Festival. El corredor de Peña Guara revalidó el título con un tiempo de 1 hora, 58 minutos y 23 segundos, mientras que París completó la distancia en 2 horas, 26 minutos y 50 segundos. El podio lo completaron Mario Mirón (CD Biofrutal Sport) y Carlos Sahun (Mecánica Ramiz). Por su parte, Andrea Ezpeleta (Club Atletismo La Almunia), repitió su resultado del 2025 en segunda posición, y Marta Maura (Entrenamiento Óptimo), fue tercera.