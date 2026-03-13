ESCAPARATE DEL SECTOR PRIMARIO
Trufa y dulce del Alto Aragón en SIA París
La Crónica de la Hoya de Huesca
La Diputación Provincial de Huesca ha reforzado un año más su presencia en el Salón Internacional de la Agricultura (SIA) de París, una feria que recientemente ha reunido a más de un millar de expositores en 16 hectáreas y es un auténtico escaparate del sector primario. Dedica un espacio muy relevante al producto local y de proximidad; en ese contexto, el proyecto de la DPH «está ganando un puesto edición tras edición a través del estand Pirineos-Pyrénées, donde el objetivo es claro: que el producto del Alto Aragón se pruebe, se recuerde y abra puertas comerciales en un mercado tan estratégico como el francés» tal y como ha subrayado el diputado de Desarrollo, José Cebollero.
El escaparate del Alto Aragón ha contado con la trufa negra de Huesca, la trucha imperial ahumada del Pirineo (criada en El Grado), el azafrán de Sobrarbe, el aceite de origen Somontano o el turrón artesano de Naval. Esta apuesta es posible gracias a la AECT Pirineos-Pyrénées y a la financiación europea del proyecto For-Alimenta dentro del programa Poctefa.
